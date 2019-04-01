Подсчитано 85% бюллетеней: Зеленский - в лидерах

Лидер уже не поменяется. После подсчета 85% протоколов Центральной избирательной комиссии Украины на выборах президента с большим отрывом лидирует актер, телеведущий и комик Владимир Зеленский — 30,34% голосов. Он почти вдвое опережает действующего президента Украины Петра Порошенко. За Порошенко проголосовали 16,02% пришедших на избирательные участки.

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддержали 13,28% избирателей, сообщает "Интерфакс". Примерно 1,7% Тимошенко уступил кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрия Бойко. Его результат — 11,53%.

7,02% украинцев за лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, экс-глава СБУ Игорь Смешко получил 5,96% голосов, 5,36% набрал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко. Остальные из 38 кандидатов, чьи фамилии уместились на 80-сантиметровый бюллетень, не преодолели 5-процентную отметку.

Ближе всего к ней подобрался кандидат от партии "Оппозиционный блок" Александр Вилкул. У него промежуточный результат — 4,28%, а представитель партии "Свобода" Руслан Кошулинский набрал 1,65%.

Кроме того, 1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

Второй тур на Украине пройдет 21 апреля. Гражданам Украины надо будет выбрать между Зеленским или вторым сроком Порошенко. За Зеленского в первом туре проголосовали 19 из 24 украинских областей. Порошенко набрал большинство в трех – Львовской, Тернопольской и в Ивано-Франковской областях.