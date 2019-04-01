В Саранске дом обрушился на рабочих. Два человека погибли

Двое рабочих погибли при обрушении дома в городе Саранске. Один — в тяжелом состоянии, сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел во время сноса здания. Журналисты уточняют, что рухнул фасад дома. Его обломки завалили автовышку, где и находились рабочие.