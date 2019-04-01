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1 апреля 201918:51

Сотрудник МЧС прокомментировал смерть рабочих в Саранске. Видео

Youtube/Известия Мордовии

Сегодня в Саранске на автовышку обрушилась часть дома. Двое рабочих погибли под завалами.

 

Инцидент произошел около 16:00 на улице 1-я Промышленная. Сотрудник МЧС прокомментировал инцидент "Известиям Мордовии": "Проводились ремонтные работы. Скорее всего были нарушены требования безопасности, в результате чего произошло обрушение. Одного достали, который находился в автомобиле, а двое в люльке попали под завал."

 

Для рабочих, находящихся в люльке, происшествие окончилось фатально. Мужчина, сидевший в кабине служебного транспорта, выжил. Его доставили в больницу, о его состоянии не сообщается.

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