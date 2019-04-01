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Выборы на Украине 11 минут назад
Выборы на Украине: Порошенко нападает на Зеленского, Тимошенко берет тайм-аут
На Украине обработано 90% бюллетеней. Будет второй тур. Куда проходят лидер голосования Зеленский, большинство избирателей его приняли как "кандидата против всех" остальных, и Порошенко, который растерял кредит доверия, выданный ему пять лет назад. Противостояние между ними уже началось: обмен ударами состоялся. Первым начал Порошенко. Зеленский ни один не пропустил. Но каждому из них придется учитывать фактор Тимошенко, которая считает, что ее обокрали. И фактор Бойко, который сильно набрал за последнюю неделю, после того как съездил в Россию.
Он сыграет партию в пинг-понг и, отложив ракетку, подойдет к экрану. По киевскому времени 8 вечера. В эфире первые итоги экзитполов. Это еще не результат, а данные соцопросов, но победитель уже надевает пиджак.
Он в кино играл честного президента. Теперь в шаге от президентского кресла не киношного. Предвыборная гонка еще не закончилась — второму туру быть. В прессе уже обсуждают, отдаст ли Тимошенко Зеленскому свои голоса.
"Мы ни с кем не ведем никакие переговоры. Нам не о чем говорить со старой властью", — заявил Зеленский.
Финальный спарринг "Зеленский-Порошенко". Петр Алексеевич во второй тур вышел, но Зеленскому проиграл. В свой штаб он приезжает поздно вечером. Из всех сил старается улыбаться. С порога бросает вызов оппоненту, хотя тот его и не услышит.
"Ключевым элементом будут предвыборные дебаты. И тот, кто будет уклоняться, мы будем знать, что ему нечего сказать", — уверен Порошенко.
Это его тактика на три недели вперед. Три месяца до этого он сам избегал дебатов. Порошенко поднимается на сцену. Предварительные данные на экран не выводят. Ведь он уже не лидер нации. И место только второе.
Зеленский лидирует на юге: это Одесса, Херсон, Николаев. Свои голоса ему отдали больше сорока процентов избирателей. На востоке каждый третий выбрал Зеленского. В центральной Украине результат почти такой же. Но чем западнее, тем поддержки меньше.
Запад у него отыграл Порошенко. В двух регионах он даже победил. Во Львове и Тернополе каждый третий голос за Петра Алексеевича. Но юг и восток на выборной карте Порошенко выглядит совсем печально: 8% — Харьков и Днепропетровск, Одесса — 9%. Электорально страна снова раскололась на юго-восток и запад. Порошенко уже не смеется, и все сильнее нервничает.
"Судьба так распорядилась, что свела меня во втором туре, я не стесняюсь это говорить, свела меня с марионеткой Коломойского. Коломойскому мы не дадим ни единого шанса", — утверждает Порошенко.
"Видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского. Как сказал гарант, что делать? У меня только один вопрос, я думаю, что он увидит это. Так вы марионетка Свинарчука, или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте, пожалуйста, нашему гаранту", — ответил Зеленский.
Президентские выборы напоминают битву олигархов: Коломойский мстит Порошенко, который отнял у него "Приватбанк", забрал "Укрнафту" и вынудил уехать из страны. Коломойский во всех своих бедах обвинял лично президента Украины и обещал отомстить. Порошенко уступать власть не хочет.
"Вам решать, куда пойдет Украина, кто будет главнокомандующим, и кто будет представлять Украину в разговорах с Москвой. И представлять Россию будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян. Представлять Россию будет Путин", — агитирует Порошенко.
Еще Порошенко лидирует в Антарктиде: за него проголосовали 19 полярников из 30. Отчет писали от руки на тетрадном листе. Побеждает в тюрьмах и психбольницах. Но ЦИК считает медленно. Кандидаты нервничают. Юлия Тимошенко ограничилась короткой пресс-конференцией.
"Мы не оспариваем первое место Владимира Зеленского с результатом в 27%, по-нашему экзитполу, на втором месте находится наша команда с результатом 20,9%, и на третьем месте — Порошенко, 17,5%", — уверена Тимошенко.
Бронзовый призер президентской гонки, она объявляет ночь тишины, и весь следующий день будет упорно молчать. Когда журналисты приедут на брифинг, штаб "Батькивщины" окажется пустым. Тимошенко не была готова к поражению.
"Порошенко приложил максимум усилий, чтоб Тимошенко не прошла. Он выиграл. Если на сегодняшний момент посмотреть, сколько технические кандидаты забрали у Тимошенко голосов, да, они сыграли на руку Порошенко", — считает политолог Александр Охрименко.
Но Порошенко на этом немного отыграл. Если 5 лет назад за него проголосовало больше половины избирателей, то сейчас он едва набирает 16%. Если верить написанному, то его реальный рейтинг — не больше 10%. День выборов показал: украинцы хотят смены власти.
"Больше людей пришли, чем на выборы 2014 года. Это значит, что люди осознают свою ответственность, они хотят участвовать в судьбы страны, они не хотят жить еще 5 лет в войне и разрухе. И это, наверное, самый главный позитивный момент", — говорит кандидат в президенты Юрий Бойко.
Подконтрольный Киеву Донбасс высказался за Бойко. В Луганской области политик набрал 41%, в Донецкой — почти 36%. При этом Бойко уверен: со стороны Порошенко фальсификации были. Его штаб начал свой подсчет голосов. Предвыборная кампания стала одной из самых грязных в истории Украины. Перед властью на местах стояла задача любыми методами протащить Порошенко во второй тур.
"Лично мое мнение: все-таки Порошенко купил избирателей. Посмотрите, что произошло в Украине: он повысил пенсию, причем по украинским меркам довольно резко, потом выплатил наличными субсидии. Это в общем подарок, и, я так понимаю, какая-то часть избирателей, ругая, проклиная его, человек дал деньги, а тут такая алчность", — заявил политолог Александр Охрименко.
Избирательная комиссия обработала почти 90% бюллетеней. По данным на 18 часов: Владимир Зеленский — лидер. Порошенко набрал почти вдвое меньше голосов. Тимошенко — третья, она уступает пока еще действующему президенту меньше 3%. Юрий Бойко замыкает президентский квартет. Второй тур назначен на 21 апреля.
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