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Совладелица S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе 5 минут назад

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1 апреля 201920:58 Михаил Антонов

Проклятие опасного аэродрома: две главные версии катастрофы самолета Натальи Филёвой

Эксперты МАК подключились к расследованию причин катастрофы в немецком аэропорту Эгельсбах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В частном самолете, который накануне упал при заходе на посадку, разбились трое россиян. Среди погибших — Наталья Филёва, совладелица авиакомпании S7. Четыре года назад этот самолет уже попадал в аварию. Почему на этот раз его владельцы выбрали один из самых опасных аэродромов Европы?

Деревня Эрцхаузен находится у южной окраины Франкфурта-на-Майне. Это место катастрофы, которая случилась 31 марта около 15:30. Остаток воскресенья, вся ночь и утро понедельника ушли на тушение пожара, предварительный осмотр обломов и поиск тел. 1 апреля в середине дня останки эвакуировали с места происшествия. Потом на 10 минут полиция сняла оцепление.

Груда черного железа посреди спаржевого поля. О том, что это был самолет, напоминает только лопасти пропеллера. Судя по характеру обломков и повреждениям на земле, самолет вошел в грунт под довольно острым углом со стороны дачного поселка, который от места катастрофы отделяет пара десятков метров.

Наталья Филёва вместе с отцом направлялись из французских Канн во Франкфурт-на-Майне на врачебную консультацию. Катастрофическая ситуация на борту развивалась в пределах пяти минут, которые прошли с того момента, как пилот Андрей Дикун последний раз связался с землей и отключил радиолокационную систему навигации, чтобы совершить посадку на аэродроме Эгельсбах в визуальном режиме. Иных вариантов там просто нет, утверждают знакомые с этим летным полем пилоты.

"Нет оборудования радиотехнического, — отмечает особенности посадки в Эгельсбахе заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский. — И там совершенно другие требования для посадки. Там визуальный заход. И те люди, которые привыкли работать в автомате, в автоматическом режиме заходить не могут на него. Там этого нет".

Как сообщили в Службе авиационной безопасности Германии, машина сорвалась с последнего виража перед заходом на взлетно-посадочную полосу аэродрома Эгельсбах. Трагическая цепь событий на этом не закончилась: полицейский автомобиль, выехавший на месте катастрофы, лоб в лоб столкнулся с легковушкой — два человека в ней погибли на месте.

Аэродром в Эгельсбахе использует малая и бизнес-авиация. Есть информация, что он принадлежит американскому миллиардеру Уоррену Баффету. Это место среди пилотов имеет плохую репутацию. С 2008 по 2012 год — пять авиакатастроф — пятеро погибших. Короткая полоса, нет систем, позволяющих садиться по приборам, часты туманы. Но накануне погода была хорошая.

Остаются две возможные причины. Первая — техническая неисправность. Известно, что разбившаяся машина, которая принадлежала авиакомпании "Глобус", входящей в холдинг S7, уже побывала в аварийной ситуации: 24 марта 2015 года при посадке в аэропорту Домодедово, когда самолет пилотировал совладелец компании и муж Натальи Владислав Филёв, у него не вышла стойка переднего шасси.

Садились на брюхо.

Вторая версия — ошибка пилота. Точно определить, что случилось, возможно, будет непросто — следствие лишено важных улик и инструментов.

"Насколько известно, у самолета не было черного ящика. Это относительно небольшое воздушное судно. И согласно правилам, устанавливать самописцы там необязательно", — отмечает представитель ведомства по расследованию авиакатастроф Германии Йенс Фридман.

Начат опрос свидетелей. Владельцы дач в воскресенье были на участках. Показания людей, над головами которых постоянно летают самолеты, могут оказаться полезны.

"Я знаю, как звучат самолеты, когда они здесь пролетают. В случае с этим звук был другой: его двигатель захлебывался, как будто ему не хватало топлива", — отмечает владелец дачи у аэропорта Вольфганг Лаутебах.

Если это была техническая неисправность, то внезапная — пилот не успел передать на землю сигнал бедствия.

Даже столкновение с птицей могло быть фатальным для такого маленького самолетика, как Epic LT с номером RA-2151G. Машина разрабатывалась американцами, но в 2008 году производитель обанкротился и был выкуплен как раз S7, под крылом которого фирма произвела около 5 десятков машин, подходящих для нужд региональной авиации, которой компания активно занималось под управлением Натальи Филёвой.

Филёва входила в число богатейших женщин России, состояние которой оценивалось в 600 миллионов долларов. Она была представителем того типа национального капитала, который инвестирует в Россию, в том числе и в космические технологии. Она создавала в стране десятки тысяч рабочих мест.

"Наталья Филёва вместе со своим супругом Владиславом Филёвым стояли у истоков авиакомпании "Сибирь" – S7 Airlines, — напоминает главный редактор портала AVIA.RU, друг семьи Филёвых Анатолий Гусаров. – И та компания, которую мы сейчас знаем и можем ею гордиться, это дело их рук, дело их жизни".

Опознание и необходимые экспертизы тел погибших проведут на этой неделе. 2 апреля на месте ожидают экспертов Межгосударственного авиационного комитета, которые, как рассчитывают в Германии, прояснят информацию, о техническом состоянии самолета и квалификации летчика.

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