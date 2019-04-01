Самая дорогая картина в истории может храниться в надежном месте

Пропавший без вести "Спаситель мира" — таков, по мнению издания The New York Times, сегодняшний статус одного из самых дорогих произведений искусства в истории. Изображение Христа кисти Леонардо Да Винчи потерялось где-то между Абу-Даби и Нью-Йорком. По версии американских журналистов, картина, написанная больше пяти столетий назад, ушла с молотка на аукционе Christie’s полтора года назад. Покупатель — саудовский принц, якобы передал "Спасителя" министерству культуры ОАЭ. В столице Эмиратов её и планировали выставить ещё полгода назад.

О пропаже никто не заявлял, полиция в поисках "Спасителя" с ног не сбивалась, а шедевр Да Винчи тем временем исчез. И вроде бы картину обещали еще прошлой осенью показать в Лувре № 2 в Абу-Даби, но выставку отменили. Почему? Где шедевр? Похищен? На реставрации? Или некто решил, что и на стене гостиной "Спаситель мира" неплохо смотрится?

"Предположить, что эту картину кто-то похитил — абсурдная идея. Картину, стоимостью полмиллиарда достаточно хорошо охраняют", — говорит Михаил Каменский, искусствовед.

450 миллионов долларов с копейками — самая дорогая в истории аукционных торгов картина, единственный Леонардо в частных руках. С ноября 2017-го "Спасителя мира" мир не видел.

С полотном тогда расставался российский миллиардер Рыболовлев — на фоне пошатнувших капитализацию его коллекции судебных разбирательств с арт-дилером Ивом Бувье. Выяснилось, что Бувье на формировании частного собрания неплохо зарабатывал. Того же "Спасителя" купил за 80 миллионов, а Рыболовлеву продал за 127.

Скандал картины миллиардера только обесценивал. Рыболовлев терял на продаже Пикассо, Магрита, Гогена. А Леонардо при стартовой цене в 100 миллионов вдруг ушел за 450! Покупатель, якобы саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.

"А покупателя то и нет. Раз мы его до сих пор не знаем, то его и нет. Мы бы сразу узнали, что это арабы, они это не скрывают тут, же хвастаются и за этим и покупают чтоб затаскивать в Лувр № 2 поток посетителей, которые идет смотреть на самую дорогую картину. Где сейчас картина? Она там, где и была. Если бы я был на месте господина Рыболовлева, я бы выбрал именно это — выбрал бы картину и продал бы ее самому себе или знакомому, куда-нибудь в потолок", — поделился рассуждениями Константин Бабулин, директор интернет-проекта ARTinvestment.Ru.

"Спаситель мира" пропадает не впервые. Картина из коллекции Карла I, но уже с середины ХVIII века о ней ничего не было известно. Вплоть до 1900-го, когда изувеченное полотно купил английский промышленник и коллекционер Кук. В 1958-м продать картину удалось лишь за жалкие 45 фунтов.

"Считалось, что она была уничтожена, и была обнаружена только в 2005 году на небольшой домашней распродаже в Америке", — рассказал Алан Винтермут, ведущий специалист аукционного дома Christie’s по картинам старых мастеров.

"Спасителю" в голубых одеждах с хрустальной сферой в руке во времена Контрреформации пририсовали бородку и усы. И пока реставраторы возвращали шедевру первоначальный облик, искусствоведы спорили — кисть ли это Леонардо, мог ли мастер так повторяться: губы Христа — ну точь в точь Мона Лиза.

"Это был тот самый момент, когда я сказала себе, да, это Леонардо, никто так больше не написал бы", — говорит Диана Дуайер-Модестини, реставратор.

Накануне торгов аукционный дом устраивал "Спасителю" гастроли по трем континентам, фиксируя на видео эмоции созерцающих. Едва сдержал скупую мужскую слезу и Леонардо. Ди Каприо.

Даже если мир в ближайшее время "Спасителя" не дождется — самая дорогая в истории картина имеет право быть и самой загадочной.