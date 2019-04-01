Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки
1 апреля в 21:00 сразу после программы "Вести" на канале "Россия" — премьера остросюжетной психологической драмы "На краю". Три молодые девушки находят не любовь, а обман. Чтобы выбраться из опасной ловушки, им приходится идти на риск, играя в рулетку со смертью. Причем интрига не раскрывается до последней секунды.
Ослепленные чувствами девушки и не заметили, как из любимых женщин превратились в пленниц. Три героини, обманутые одним мужчиной. В чужой стране, под ежесекундным контролем на краю жизни и смерти.
Цена их ошибки слишком высока. Выбраться из сетей манипулятора, кажется, уже невозможно. Но смиряться с обстоятельствами героини не намерены. Девушки составляют план побега, а дома родные бьют тревогу. Отчаявшийся отец, герой Николая Фоменко, готов рискнуть всем, чтобы вернуть дочь.
"Он действует как отец, который ничего кроме своего ребенка и не видит, он бьется за нее до последнего всеми возможными средствами", — отмечает заслуженный артист России Николай Фоменко.
Паника, страх, боль, разочарование, разбитое сердце и обманутое доверие. Их мир рушится, на кону — человеческая жизнь.
"Если бы у этой героини все было хорошо и сложились отношения с родителями, то этого бы не произошло. Только заблудившийся человек, с которым нужно глубоко разбираться, что не так, где ему помочь, попадается в такие страшные сети", — отмечает актриса Диана Пожарская.
Экшн, детектив, психологическая драма. Неожиданные повороты, предсказать которые сложно. Интрига держится до последней секунды.
"Есть какое-то отличие от того всего, как бы продукта, который производится, остротой, неожиданностью, опасностью", — добавляет актриса Евгений Дмитриева.
В роли властного и жестокого мужчины — молодой актер Кирилл Дыцевич. Его амплуа — ложь и безжалостность под обаятельной маской.
"В каждой сцене что-то такое непонятное, удивительное. Сложно понять, что это за человек, очень сложно. Это своего рода гипноз", — отмечает актер Кирилл Дыцевич.
Смогут ли героини выбраться из замкнутого круга? И что ждет тех, кто их предал? Премьера сериала "На краю" — уже 1 апреля в 21 час.
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