Баскетбольный ЦСКА проиграл УНИКСу в чемпионате Единой лиги

В баскетбольной Единой лиге ВТБ состоялся центральный матч весенней стадии регулярного чемпионата. Столичный ЦСКА принимал на своей площадке казанский УНИКС и неожиданно уступил – 73:83. Армейцы продолжают лидировать, но по числу поражений клуб из Татарстана с ними сравнялся.

Казанцы довольно неожиданно не привезли в Москву Хенри, немало досадившего армейцам в гостевом матче, и его коллегу-снайпера Макколлума, сообщает официальный сайт ЦСКА. Вроде бы это должно было добавить неприятностей армейской защите, которая ориентировалась на другой состав.

Но на деле команда показывала совершенно нехарактерное для себя неторопливое и не особенно разумное нападение. Если поначалу ошибки "красно-синих", скорее, описывались чрезмерным желанием отдать лишнюю передачу, что приводило к нарушениям правила 24 секунд владения, то затем проблемы стали более системными.

Во второй четверти ЦСКА никак не мог пристреляться с дуги, в то время как УНИКС до предела насытил 3-секундную зону. В то же время гости постоянно использовали более мощный и высокий состав, продавливая хозяев под щитом, используя агрессивные проходы и выигрывая отскоки. Мало-помалу преимущество казанцев становилось все более заметным и под перерыв доросло до двузначного – 31:41.

В своем ритме казанцы держались еще почти полную четверть. Что-то изменить пытался Де Коло, вновь добравшийся до 20 очков личной результативности, но все же требовалось найти еще одного героя. Таковым на финише периода стал Родригес. Чачо попал две подряд "трехи" из непростых ситуаций, чем завел и партнеров, и московскую публику. Проход Ухова на последней минуте четверти позволил впервые за долгое время подобраться на дистанцию в мяч – 52:54.

Теперь уже стало не до системы – команды включились в тягучую борьбу в режиме плей-офф. Казанцы продолжали вести игру, раз за разом отвечая на удачные попытки москвичей сравнять счет. ЦСКА впервые вырвался вперед лишь за 4.34 до сирены после мяча Хэкетта – 69:67, увы, ненадолго. Гости снова вынудили армейцев ошибаться и ответили рывком 11:2, после которого Димитрису Итудису пришлось потратить последний тайм-аут. Исправиться не удалось.