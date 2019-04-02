Находящийся в розыске бизнесмен напал на офис Службы автодорог в Одессе

В Одессе бизнесмен при поддержке боевиков напал на офис Службы автомобильных дорог.

Вооруженные люди ворвались в государственное учреждение и начали угрожать сотрудникам. Те успели вызвать спецназ.

Все нападавшие задержаны, передает телеканал "Россия 24".

Как выяснилось, бизнесмен два года находился в розыске. Он фигурирует в уголовных делах о хищении бюджетных средств. От чиновников добивался новых подрядов, а когда те отказали, решил воздействовать силой.