Британцы вновь отвергли четыре альтернативных варианта сделки по Brexit

Парламент Великобритании в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit. Спикер палаты общин Джон Беркоу озвучил итоги голосования вечером в понедельник, 1 апреля.

Ранее в понедельник Беркоу вынес четыре альтернативных варианта Brexit на рассмотрение депутатов, передает агентство "Интерфакс".

Был предложен вариант проведения общенационального референдума по любому достигнутому соглашению по Brexit. Также предлагался вариант Common Market 2.0., согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с Евросоюзом о временном таможенном союзе, который будет действовать до тех пор, пока ему не найдут альтернативу.

Против варианта референдума проголосовали 292 парламентария, поддержали его – 280.

Инициаторы еще одного альтернативного варианта Brexit обратились к Великобритании с призывом согласовать с Евросоюзом постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.

Также депутаты рассмотрят вариант, который требует от правительства очередное продление сроков Brexit. В случае, если это будет невозможно, депутаты будут голосовать либо за реализацию Brexit без соглашения, либо за отмену действия статьи №50 Лиссабонского договора, чтобы остаться в Европейском союзе.

Как отмечается, результаты этого "показательного голосования" имеют политическое значение, но не носят обязательного характера с юридической точки зрения.