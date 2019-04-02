Рабинович предсказал последствия избрания Зеленского президентом Украины

В случае, если шоумена Владимира Зеленского выберут президентом, ничего не поменяется, кроме элиты. Такую точку зрения высказал депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Политик рассказал, что в случае избрания Порошенко будет законсервирован тот режим, который был. В случае избрания Зеленского ничего особо не изменится, поменяется какая-то элита, "красть будут другие".

Также Рабинович отметил, что полномочия президента Украины ограничены, поэтому новый глава государства ничего не сможет поменять в стране.

Депутат объяснил, что новый президент может назначить министра обороны, министра иностранных дел, генерального прокурора и секретаря СНБО. Но все это непринципиальные вопросы. Избранный президент не может создать коалицию, так как у него ничего нет в парламенте. "Новый президент ничего не решит", — цитирует слова Рабиновича РИА Новости.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно информации ЦИК Украины, после обработки 95 процентов протоколов в первом туре лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,24 процента голосов. За Петра Порошенко проголосовали 15,94 процента граждан, Юлию Тимошенко поддержали 13,39 процента избирателей. На четвертом месте лидер "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко – у него 11,58 процента.