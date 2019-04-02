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Совладелица S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе 1 час назад

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2 апреля 201910:22 (обновлено в 11:05)

Ошибка пилота и захлебывающийся двигатель: версии авиакатастрофы с Филевой

В Германии продолжается расследование авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталья Филева. Днем ранее к работе по изучению обстоятельств трагедии присоединились российские специалисты из Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как сообщает собственный корреспондент ВГТРК в Германии Александр Коростелев, у немецких следователей пока больше вопросов, чем ответов. По предварительным данным, на установление причин авиакатастрофы может потребоваться от шести до восьми недель. Ситуация осложняется тем, что разбивший лайнер не был оборудован бортовыми самописцами. Пока что не проанализированы переговоры между диспетчером и командиром воздушного судна, поэтому в данный момент немецкая сторона отказывается называть какие-либо версии и просит набраться терпения.

"В данный момент у нас нет оснований, чтобы подтвердить какую-либо из версий. Сейчас мы в самом начале расследования. Наши ведомства занимаются сбором информации. У нас вообще нет данных об опыте пилота. Нам неизвестно, повлияли ли на его состояние какие-либо медикаменты. Патологоанатомическая экспертиза прольет свет на произошедшее", — сообщил представитель Управления по расследованию авиационных происшествий Йенс Фридеман.

В данный момент не исключается, что причиной авиакатастрофы стала ошибка пилота. Как сообщает издание "Коммерсант", специалисты предполагают, что пилот снизил скорость до критической величины, в результате воздушное судно свалилось в штопор.

Известно, что за несколько минут до крушения командир воздушного судна выходил на связь с диспетчером. О каких-либо нештатных ситуациях диспетчеру доложено не было. Эту информацию подтвердил источник в аэропорту Эгельсбаха. Погода стояла летная, ясная, самолет был новым, но, как известно, аэропорт Эгельсбаха заслужил у пилотов дурную славу.

Как пояснил заслуженный летчик-испытатель СССР, президент Федерации любителей авиации России Виктор Заболотский, в этом аэропорту "визуальный заход", и это может стать проблемой для тех, кто привык работать в автоматическом режиме.

Следователи также не исключают версию технического сбоя. Местные жители говорят, что видели, как лайнер резко снижался и летел над крышами домов. При этом двигатель самолета издавал странные звуки, как будто бы захлебывался. У местных жителей сложилось впечатление, что ему не хватало топлива.

В любом случае день авиакатастрофы здесь уже называют "черным воскресеньем". Кроме авиакатастрофы произошло тяжелое ДТП: на место катастрофы выехала машина полиции, а навстречу ей вылетела легковушка, в результате лобового столкновения погибли два человека, трое полицейских с тяжелыми травмами были доставлены в больницы.

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