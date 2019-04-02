Вертолет раскидал ограждения на Чунцинском марафоне

В минувшее воскресенье Чунцинский марафон, проводящийся в Китае, собрал 30 тысяч спортсменов из 50 стран мира. Проведению соревнования, носящего золотой статус по классификации международной атлетической федерации, помешал вертолет телевизионной компании.

Инцидент произошел 31 марта в китайском городе Чунцин: журналисты из телевизионной компании настолько увлеклись съемками марафона, что их вертолет снизился на критическую высоту.

Мощные потоки воздуха, создаваемые вертолетом, раскидали ограждения, превратив испытание на выносливость в бег с препятствиями. Сообщается, что один из спортсменов получил ушиб ноги и подал официальную жалобу организаторам марафона.

Информация о других пострадавших не поступала.