Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

Мосгорсуд приговорил серийного убийцу Бахтиёра Матякубова к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Свою вину в убийстве пяти женщин преступник полностью признал еще на стадии предварительного следствия, поэтому приговор ему был вынесен в особом порядке.

Все преступления были совершены с января по апрель 2015 года. Матякубов выслеживал женщин, а потом нападал на них в безлюдных местах. Удары ножом наносил так, чтобы наверняка убить свою жертву на месте. В частности, от его рук в Измайловском парке погибла 35-летняя женщина, гулявшая с собакой. Матякубов нанес ей два удара ножом в область сердца.

Преступника удалось вычислить, хотя он и успел скрыться за границу. Позже его задержали на территории другого государства и в декабре 2017 года экстрадировали в Москву. В ходе суда эксперты установили, что у Матякубова эмоциональное расстройство личности, и преступления он совершал из личной неприязни к лицам женского пола.