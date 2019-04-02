В Мурманске на крышу автомобиля отловщика собак водрузили красный гроб

В Мурманске 2 апреля полиция выясняет, как на крыше автомобиля ВАЗ оказался пустой красный гроб, а у лобового стекла – венки. О происшествии стало известно от очевидцев, в частности, в местном паблике "ВКонтакте".

Они сообщили, что все это происходило на улице Гвардейской рядом с детским садом, когда на улице было много детей.

По утверждениям местных жителей, люди в балаклавах приехали во двор, разбили лобовое стекло машины, порезали колеса и положили на машину венки, пишет региональный выпуск "КП".

Кроме того, они громко кричали о том, что владелец машины в этот гроб "ляжет". Поначалу очевидцы предположили, что это могут быть коллекторы.

Однако источник в экстренных службах Мурманска рассказал РИА Новости, что к деятельности коллекторов этот случай отношения не имеет.

Позже местным СМИ стало известно, что автомобиль принадлежит сотруднику мурманской службы по отлову бродячих собак.