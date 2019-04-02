В академии Можайского нашли вторую мину

В военно-космической академии имени А.Ф. Можайского нашли еще один боеприпас. Снаряд лежал под лестницей. Сейчас его исследуют взрывотехники, сообщает портал 78.ru.

Ранее в учебном заведении уже прогремел взрыв, который обрушил пролет лестницы. Сообщается, что один человек контужен, двое ранены, также мелкие травмы получили два подполковника, майор и старший лейтенант.

Журналисты уточняют, что боеприпас cдетонировал на втором этаже здания, где проходили занятия инженеров-механиков.

Сейчас академия оцеплена, студентов и преподавателей эвакуировали.