Спартаковец Зобнин полностью восстановился после травмы

Футболист московского "Спартака" Роман Зобнин вернулся в общую группу команды после перелома сустава кисти, полученного им в матче 20-го тура чемпионата России против санк-петербургского "Зенита". В преддверии встречи с ЦСКА полузащитник красно-белых тренируется без ограничений.

"Провел первое занятие в общей группе, травму залечил, ничего не беспокоит… Никаких проблем в плане физической формы у меня нет", – приводит слова Зобнина официальный сайт "Спартака".

Напомним, что матч 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА состоится 6 апреля в 19:00 по московскому времени. Команда Олега Кононова примет армейцев на своем поле.