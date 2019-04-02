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Выборы на Украине 17 минут назад
Второй тур выборов: начинается настоящая битва олигархов
Колоссальное разочарование людей в традиционной политике и полный провал идеологии Майдана — самый важный результат выборов на Украине. По мнению ведущего программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", это были уникальные выборы. По сравнению с 2014 годом, стало ясно, что риторика томоса, ненависти к русскому языку, безудержной войны и бандеровщины привела к падению доверия к Порошенко почти в 3,5 раза: от тех цифр, которые он получил в 2014 году, до абсолютного поражения сейчас.
Грубая и грязная избирательная кампания на Украине еще не закончилась. Но уже сейчас понятно, что дальше будет только хуже. Порошенко теперь позволено многое. Запад, заметивший, но проглотивший все нарушения, по сути, развязал ему руки. Теперь начнется настоящая война за власть и битва олигархов. Один из них, беглый Коломойский, уже сообщил, что в любой момент может вернуться на Украину. Вчера Киевский суд арестовал активы ряда компаний, связанных с принадлежащей ему группой "Приват".
Гость программы, член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, что предварительные итоги выборов – приговор курсу Петра Порошенко.
"Конечно, 16% для действующего президента – слабый результат. Но даже для этого результата был задействован фальсификационный ресурс. Реальная цифра вдвое ниже. Все это показывает настроение на Украине – фактически против него голосует 5/6 страны", — заявил Пушков.
В связи с этим Порошенко, по мнению сенатора, оказался в очень своеобразной ситуации. Во втором туре на электорат Тимошенко и Зеленского он рассчитывать не может. У него нет избирательного ресурса и его неоткуда взять. Только за счет фальсификационного ресурса Порошенко сможет добиться желаемой победы во втором туре.
"Значит, должны начаться массовые подлоги и вбросы. У действующего президента огромный административный ресурс, его-то он сейчас и бросит в дело", — уверен Пушков.
В данный момент наибольший интерес, по мнению сенатора, вызывает то, какую позицию займет Запад.
"Я не убежден, что там все готовы насмерть стоять за Порошенко. Он показал неубедительный результат, и его вполне могут скинуть", — добавил Пушков.
Дальше работать будут с тем кандидатом, который одержит победу на выборах. Не имеет значения, кто будет выполнять евро-атлантический план по интеграции Украины в Альянс, Порошенко или кто-то другой, обладающий большей поддержкой среди населения.
Пушков полагает, что при любых итогах выборов у России с Украиной пока не может быть партнерства и дружбы. Однако любой кандидат, кроме Порошенко, может рассматриваться как претендент на потенциальные переговоры.
"Порошенко — за гранью зла, у остальных пока еще нет такого гипернегативного капитала, который нажил себе действующий президент в отношениях с Россией. У нас есть все основания не признать выборы на Украине. Вопрос в том, надо ли это делать? Ответ мы получим 21 апреля. Главное, что на Украине устали от русофобии и антироссийской политики. И я надеюсь, что это даст свои последствия после избрания президента", — заключил Пушков.
В минувшие выходные прошли президентские выборы на Украине. Обработаны почти 100% протоколов. Центризбирком объявил итоги голосования: Зеленский набрал более 30% голосов, у Порошенко — почти 16%. На третьем месте лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Несмотря на тысячи нарушений, о которых сообщило МВД, Минюст уже объявил, что результаты первого тура обжалованию не подлежат. Второй тур, в котором будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко, состоится 21 апреля.
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