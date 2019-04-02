Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Динамо"

Российская премьер-лига приняла решение провести матч Суперкубка России по футболу на динамовском стадионе "ВТБ Арена". Игра между победителем российского чемпионата и обладателем Кубка страны состоится 6 июля 2019 года.

Как сообщает официальный Twitter РПЛ, "Ростов Арена" и "Волгоград Арена" заявлены в роли резервных стадионов Суперкубка страны.

Ранее комиссия Российской премьер-лиги не разрешила "Динамо" проводить домашние матчи чемпионата России на "ВТБ Арене" из-за проблем с полем. В настоящее время на стадионе ведутся работы по замене газона.