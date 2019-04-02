"Септолете плюс" и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

Росздравнадзор сообщил об прекращении ввоза в РФ антисептического спрея "Септолете плюс", применяемого при инфекциях полости рта и глотки.

Как передает ТАСС, в ведомстве подчеркнули, что это не связано с проблемами эффективности и безопасности лекарства.

Сообщается, что с 1 апреля 2020 года из-за производственных причин в Россию прекращается поставка противоопухолевого препарата "Мюстофоран".

Также Росздравнадзор проинформировал общественность о прекращении производства противовирусного препарата "Интрон А" компании "МСД Фармасьютикалс" в виде раствора для внутримышечного и подкожного введения.

Отмечается, что производители лекарства, применяемого, в частности, при лечении СПИДа и рака заверили, что до исчерпания остатков препарата на складе он будет поставляться на российский рынок.