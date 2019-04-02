"Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф

Со 2 апреля на некоторых международных маршрутах "Аэрофлота" и его дочерней компании "Россия" действует безбагажный тариф "Лайт". При этом одно место багажа на внутренних рейсах обойдется в 2000 рублей при покупке онлайн и в 2500 рублей при покупке в аэропорту. На международных рейсах цена 40 и 50 евро соответственно. За превышение габаритов багажа, то есть если он будет больше, чем 203 сантиметра в трех измерениях, штраф составит 5 тысяч рублей.

Тариф "Лайт" введен на направлениях повышенного спроса на эту услугу, сообщает телеканал "Россия 24". Это рейсы на Берлин, Дрезден, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен, Милан, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Рим, в Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

Пока безбагажный тариф был только у входящего в группу "Аэрофлот" лоукостера "Победа". Кроме того, такие тарифы есть у крупнейших российских перевозчиков — S7, "Ютэйр", "Уральские авиалинии", Red Wings и других.