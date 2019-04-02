Голод, бандитизм и детская смертность. Штаты устроили ад в лагере "Рукбан" и не хотят положить ему конец

Лагерь "Рукбан", где удерживаются в заложниках больше 40 тысяч мирных сирийцев, скоро останется без воды. Иорданское водохранилище, которое снабжает эту часть пустыни, мелеет. Теперь уже на эвакуации настаивают не только сирийские и российские наблюдатели, но и иорданцы. Печально известный лагерь расположен на территории, оккупированной американскими частями. Но представители США отказываются решать проблему "Рукбана".

Совещание проходит вот в этой относительно небольшой палатке, развернутой в центре сирийской пустыни. Вход с оружием сюда запрещен категорически. Ждут здесь сегодня представителей ООН, сирийских властей, шейхов из лагеря "Рукбан". Одно из центральных мест для представителей США. Американских военных, которые подобные встречи игнорировали 2 раза.

Повторилось все и сегодня. Американцы не приехали, а встречу предложили перенести в столицу Иордании Амман. В российском Центре примирения сторон уверены, Соединенные штаты просто тянут время, не желая решать проблему "Рукбана".

"Только за прошедшую неделю мы дважды направляли американской стороне приглашения на участие в координационном совещании, рассчитывая на то, что желание сотрудничать на благо сирийского народа пересилит личные интересы. Нами был получен ответ от командования Международной антитеррористической коалиции, что выходу никто не препятствует", — говорит начальник российского координационного центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.

За почти 5 лет существования "Рукбан" превратился в концлагерь — город с населением около 50 тысяч человек. С процветающим бандитизмом, проституцией, высочайшей детской смертностью и тотальным голодом. Все это подтверждают люди, чудом сбежавшие из лагеря накануне — 362 человека. Все они временно живут теперь в Хомсе, в здании бывшей школы. В достатке еды, воды, электричества и медикаментов.

"Дети умирали от голода каждый день. Ребенок, два ребенка, три, четыре умирают. Медицинской помощи нет, лекарств нет", — рассказывает беженец Али Жаж.

"Рукбан", по сути, — живой щит, прикрываясь которым на большой территории удалось развернуть около 10 тренировочных лагерей боевиков. Террористы бежать из оккупированного региона мирным жителям не дают.

"Вчера в лагере был убит мужчина и его жена просто за то, что они сказали, что Сирия — это наш дом и мы хотим вернуться домой. Эти люди были убиты боевиками", — координатор комитета национального примирения Сирии Ахмед Мунир.

Въезд на оккупированную территорию военные США разрешают только представителям ООН. Содействия от Организации Объединенных Наций на встрече попросили все стороны. Организовать колонну транспорта и вывезти людей до свободной сирийской территории. Эмиссары взяли паузу. Ответ, возможно, будет получен через неделю: 9 апреля встреча повторится. Очередное приглашение на нее получит и американская сторона.