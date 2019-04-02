Появление музея истории проституции в Москве вызвало возмущение местных жителей

Москва стала на шаг ближе к Амстердаму. Теперь в российской столице тоже есть свой музей истории проституции. Правда занимает он всего четыре квадратных метра, расположен в туалете другого музея — телесных наказаний и ни в каких бумагах как музей не значится. По замыслу создателя, экспозиция и антураж должны вызывать у зрителей отвращение.

"А цель ваша — развивать проституцию?! — Объясняю, моя цель — создавать произведение искусства! — Этого мы и боимся на Арбате! Вот так нахлебались! Нахлебались!" – объясняет населению организатор музея Валерий Переверзев.

Художника обидеть может каждый. Жители Арбата требуют немедленной ликвидации, нового, едва затеплившегося у них под окнами очага культуры.

"Музей истории проституции состоит из туалетных комнат. Это был женский туалет, это был мужской туалет, здесь был снесен писсуар и писсуар был нарисован", — поясняет Переверзев.

"В совете депутатов никто не знал о том, что здесь происходит. Вдруг ни с того ни с сего в последний день каникул открывается музей! Давайте заниматься проституцией? К чему это может привести?", — возмущается Евгений Бабенко, глава муниципального округа Арбат.

В гнездо продажности и разврата, с целью спасения общественной нравственности, была десантирована целый депутат Государственной Думы, и прекрасная актриса Елена Драпеко.

"Вы знаете, что проституция в РФ законом запрещена? — Конечно, конечно! — И мы в общем осуждаем её! — Я кстати не знал, что она есть и вне закона", — из беседы Драпеко и Переверзева.

Оплата в музее, что характерно. почасовая — 100 рублей в час, льготная цена клубнички для пенсионеров — 50 рублей. Экспозиция напоминает эдакий ретро-сексшоп.

"Это гравюры. это старые корсеты, это сделанные восстановленные пояса верности, это оформлена комната бытовая такая"", — ведет экскурсию Переверзев.

"Это картинки как я понимаю, проституции или порнографические картинки конца ХIХ века, начала ХХ. Если это разоблачение унижения женщины, тогда я поддерживаю это, а если это вовлечение женщины в занятие проституцией, то тогда это просто преступление! – заявила Драпеко.

Основатель музея Валерий Переверзев клялся на поясе верности, что создал все это с одной целью — изобличать и бичевать пороки общества.

"Ну, во-первых, я не вижу здесь искусства как такового, но и нарушения общественной нравственности я тоже здесь не вижу. если вы не заманиваете сюда несовершеннолетних для того, чтобы их растлевать — Нет! Я семьянин!", — из беседы Драпеко с Переверзевым.

Однако жители Арбата с такой мягкой оценкой явно не согласны.

"Мы не Амстердам, поэтому мне бы очень не хотелось, как жительнице Арбата, чтобы Арбат ассоциировался с проституцией", — говорит Галина Файнлеб.

"У нас тут ходит очень много детей и дети, которые кричат, что у нас свобода слова, туда идут, смотрят! Это не очень хорошо", — считает другая местная жительница.

Формально нарушений закона нет. Лиц до 18 лет в музей, по словам Переверзева, не пускают. Однако стоит напомнить, что в этом же подвале не так давно функционировал музей пыток, тоже закрытый с большим скандалом после возмущения общественности.