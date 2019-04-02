Новости Спорт

Все видео этой рубрики
2 апреля 201921:20

Неймар и еще семь игроков "ПСЖ" зарабатывают больше всех во Франции

EPA

Атакующее трио из клуба "Пари Сен-Жермен" – бразилец Неймар, француз Килиан Мбаппе и уругваец Эдинсон Кавани, — возглавляют список футболистов Франции, которые получают самую большую зарплату. В Топ-10 этого рейтинга еще шесть игроков "ПСЖ" и колумбийский форвард "Монако" Радамель Фалькао.

При этом Неймар получает за свой "тяжкий" труд на благо чемпиона Франции 48,9 млн евро, что больше, чем зарплата Мбаппе, Кавани и Фалькао вместе взятых, сообщает France Football. У Килиана – 19,3 млн евро, у Эдинсона – 18,4. Лидер "Монако" стоит только на 9-м месте с этом списке с суммой 9,5 млн евро.

В десятку самых зарабатывающих входят также игроки "ПСЖ" Тиаго Силва (Бразилия, 15,2 млн евро), Анхель Ди Мария (Аргентина, 13,3 млн), Дани Алвес (Бразилия, 13 млн), Марко Верратти (Италия, 12 млн), Маркиньос (Бразилия, 10,7 млн) и Джанлуиджи Буффон (Италия, 9 млн).

Сейчас

17:11

Взрыв в академии Можайского: возбуждено дело о покушении на убийство

16:50

У аэропорта Екатеринбурга произошла перестрелка

14:47

В академии Можайского нашли вторую мину

14:09

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

14:07

В петербургской военной академии Можайского прогремел взрыв

12:57

Госдума разрешила охоту с луком

12:11

Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Гонка за второй тур: Порошенко пообещал утопить Зеленского на дебатах

Гонка за второй тур: Порошенко пообещал утопить Зеленского на дебатах

45 минут назад
Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

2 часа назад
"Септолете плюс" и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

"Септолете плюс" и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

2 часа назад
Тоже люди: уволенная за фото в купальнике учительница вышла на новую работу

Тоже люди: уволенная за фото в купальнике учительница вышла на новую работу

38 минут назад
"Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф

"Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф

1 час назад
Суд удовлетворил иск Фролова против Началовой

Суд удовлетворил иск Фролова против Началовой

1 час назад
Топ-9 глав государств без опыта в политике

Топ-9 глав государств без опыта в политике

10 часов назад
"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

6 часов назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Не смогла остаться в стороне. Как Наталия Филева помогала родному Новосибирску

Не смогла остаться в стороне. Как Наталия Филева помогала родному Новосибирску

4 часа назад
Шторм в южной части Тихого океана перевернул весельную лодку Федора Конюхова

Шторм в южной части Тихого океана перевернул весельную лодку Федора Конюхова

10 часов назад
В Доме музыки наградили победителей Конкурса пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки наградили победителей Конкурса пианистов Владимира Крайнева

5 часов назад
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

11 часов назад
"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

01.04.2019 15:55
Годовалому ребенку вкололи просроченное лекарство

Годовалому ребенку вкололи просроченное лекарство

22 минуты назад
Мэй просит больше времени для Brexit

Мэй просит больше времени для Brexit

55 минут назад
Сильнейший ливень затопил улицы тайской Паттайи

Сильнейший ливень затопил улицы тайской Паттайи

2 часа назад
В новгородской школе распылили перцовый газ. Пострадали 9 учеников

В новгородской школе распылили перцовый газ. Пострадали 9 учеников

2 часа назад
Семье девочки, написавшей письмо Путину, нашли новое жилье

Семье девочки, написавшей письмо Путину, нашли новое жилье

2 часа назад
Тайная религия: археологи обнаружили в озере Титикака древние ритуальные подношения

Тайная религия: археологи обнаружили в озере Титикака древние ритуальные подношения

3 часа назад
Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Динамо"

Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Динамо"

3 часа назад
Учитель труда "погладил" шаловливого школьника утюгом

Учитель труда "погладил" шаловливого школьника утюгом

3 часа назад
Дешевый сыр из мышеловки: после хостелов депутаты возьмутся за апартаменты

Дешевый сыр из мышеловки: после хостелов депутаты возьмутся за апартаменты

3 часа назад
Убежать от Брейдамеркюриёкюдля: крупнейший в Европе ледник отпугнул туристов

Убежать от Брейдамеркюриёкюдля: крупнейший в Европе ледник отпугнул туристов

4 часа назад
У аэропорта Екатеринбурга произошла стрельба

У аэропорта Екатеринбурга произошла стрельба

4 часа назад
Россиянка подожгла дом свекрови, решив, что она ведьма

Россиянка подожгла дом свекрови, решив, что она ведьма

4 часа назад
СМИ: три "айфона" с OLED-экранами выйдут в 2020 году

СМИ: три "айфона" с OLED-экранами выйдут в 2020 году

5 часов назад
Пьяные пассажиры сожгли колонку, играя в "огненную рулетку" на заправке

Пьяные пассажиры сожгли колонку, играя в "огненную рулетку" на заправке

5 часов назад
В Мурманске на крышу автомобиля отловщика собак водрузили красный гроб

В Мурманске на крышу автомобиля отловщика собак водрузили красный гроб

5 часов назад
Ни один из подсудимых по делу о теракте в Петербурге не признал вину

Ни один из подсудимых по делу о теракте в Петербурге не признал вину

5 часов назад
Ребенка засосало в грязь по пути из школы в Малоярославце

Ребенка засосало в грязь по пути из школы в Малоярославце

6 часов назад
В Госдуме хотят защитить россиян отечественным шифрованием

В Госдуме хотят защитить россиян отечественным шифрованием

6 часов назад
В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

6 часов назад
На пути к искусственной жизни: компьютер впервые полностью сгенерировал геном живого организма

На пути к искусственной жизни: компьютер впервые полностью сгенерировал геном живого организма

6 часов назад
Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

7 часов назад
Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

7 часов назад
Сын главы британской МI6 погиб в автокатастрофе

Сын главы британской МI6 погиб в автокатастрофе

7 часов назад
Древняя сцена убийства помогла объяснить причины каннибализма среди неандертальцев

Древняя сцена убийства помогла объяснить причины каннибализма среди неандертальцев

8 часов назад
Kia назвала российские цены на "бюджетную Panamera"

Kia назвала российские цены на "бюджетную Panamera"

8 часов назад
В России вскоре может появиться вакцина от аллергии на кошек

В России вскоре может появиться вакцина от аллергии на кошек

8 часов назад
Открыт новый эффект музыки Моцарта

Открыт новый эффект музыки Моцарта

8 часов назад
Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

9 часов назад
Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

10 часов назад
Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

10 часов назад
Названы самые востребованные "проходимцы" на вторичном рынке

Названы самые востребованные "проходимцы" на вторичном рынке

10 часов назад
Новые iPhone получат большие батареи и двустороннюю беспроводную зарядку

Новые iPhone получат большие батареи и двустороннюю беспроводную зарядку

11 часов назад
Божена Рынска взяла фамилию Малашенко

Божена Рынска взяла фамилию Малашенко

11 часов назад
8 моментов, ради которых мы пересматриваем мультики

8 моментов, ради которых мы пересматриваем мультики

11 часов назад
В России могут появиться пять новых налогов

В России могут появиться пять новых налогов

14 часов назад
Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки

Игра в рулетку со смертью: выберутся ли героини драмы "На краю" из ловушки

01.04.2019 21:15