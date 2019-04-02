Неймар и еще семь игроков "ПСЖ" зарабатывают больше всех во Франции

Атакующее трио из клуба "Пари Сен-Жермен" – бразилец Неймар, француз Килиан Мбаппе и уругваец Эдинсон Кавани, — возглавляют список футболистов Франции, которые получают самую большую зарплату. В Топ-10 этого рейтинга еще шесть игроков "ПСЖ" и колумбийский форвард "Монако" Радамель Фалькао.

При этом Неймар получает за свой "тяжкий" труд на благо чемпиона Франции 48,9 млн евро, что больше, чем зарплата Мбаппе, Кавани и Фалькао вместе взятых, сообщает France Football. У Килиана – 19,3 млн евро, у Эдинсона – 18,4. Лидер "Монако" стоит только на 9-м месте с этом списке с суммой 9,5 млн евро.

В десятку самых зарабатывающих входят также игроки "ПСЖ" Тиаго Силва (Бразилия, 15,2 млн евро), Анхель Ди Мария (Аргентина, 13,3 млн), Дани Алвес (Бразилия, 13 млн), Марко Верратти (Италия, 12 млн), Маркиньос (Бразилия, 10,7 млн) и Джанлуиджи Буффон (Италия, 9 млн).