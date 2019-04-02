НХЛ. Сергей Бобровский назван среди лучших игроков марта

В Национальной хоккейной лиге определены имена трех лучших игроков регулярного чемпионата в марте. Вторым среди них стал российский голкипер клуба "Коламбус Блю Джакетс" Сергей Бобровский, который вместе с командой одержал 9 побед в 13 играх, пропуская при этом менее 2 голов за игру – 1,74 шайбы в матче.

При этом соревновался наш вратарь за титул с форвардами, сообщает официальный сайт НХЛ. Первой звездой марта признан нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, который в 14 матчах забросил 7 шайб и отдал 20 результативных пасов. Третьей звездой стал его коллега по амплуа из "Бостон Брюинз" Брэд Маршанд, который набрал 23 (9 голов и 14 передач) очка в 15 матчах.