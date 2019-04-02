В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Польские пограничники задержали россиянина Дениса Лисова. Они не дали ему и его троим детям вылететь самолетом "Аэрофлота" из варшавского аэропорта в Москву. Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.

Советник российского посольства в Польше Владислав Выборнов подчеркнул, что это дело сейчас приоритетное для дипломатов. Пока дело Дениса Лисова направлено в суд, сообщает ТАСС.

Троих детей в розыск объявила Швеция. Вначале планировалось, что найденных детей передадут обратно в Швецию, а отца детей отпустят. Однако, подчеркнул российский дипломат, отец не лишен родительских прав, а значит разлучать его с детьми недопустимо.

Дети с сентября 2017 года находились в приемной семье шведских граждан ливанского происхождения. Органы ювенальной юстиции Швеции забрали троих детей из семьи Лисовых, когда их мама тяжело заболела. Этим делом занималось Генконсульство России в Гетеборге.