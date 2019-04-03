Мощный взрыв в военной академии имени Можайского сняли на видео

Момент взрыва в Военно-космической академии им. Можайского в Санкт-Петербурге попал в объектив камеры регистратора, владелец которого в тот момент проезжал по Ждановской улице.

Взрыв неустановленного безоболочного предмета произошел в 13:36 2 апреля. Согласно обнародованной ранее информации, взрывное устройство, чья мощность составляла до 500 граммов в тротиловом эквиваленте, сработало под лестницей, которая ведет в отдел кадров учебного заведения, когда офицеры попытались перенести бомбу.

На кадрах видно, что взрывной волной выбило окно на втором этаже здания, а обломки отлетели минимум на 10 метров, приземлившись посреди проезжей части.

Травмы получили четыре человека, в том числе, как уточняет 47news, 53-летний заместитель начальника кафедры №102 (тактика) полковник Николай Курдай и 48-летний преподаватель Рифат Закиров, имеющий опыт руководства компанией по очистке местности от взрывоопасных предметов. Все пострадавшие госпитализированы, их жизням, как отметили в военном ведомстве, ничего не угрожает.

СКР квалифицировал произошедшее как покушение на убийство, совершенное общеопасным способом.