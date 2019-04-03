Выборы на Украине срежиссировали опытные политтехнологи

Карен Шахназаров видит совершенно очевидную драматургию в выборах на Украине. Режиссер считает, что именно появление Владимира Зеленского помогло Петру Порошенко попасть во второй тур. Это его победа, а не поражение, как многие думают. Если бы Зеленского не было, тогда вполне возможно, электорат проголосовал бы за Тимошенко или Бойко, и Порошенко мог оказаться вне второго тура.

Президентские выборы тонко срежиссированы и хитроумно выстроены. За этим стоят опытные политтехнологи, в том числе и зарубежные.

"Тому драматургу, который ставил эти выборы, важно доказать, что они легитимные. И, если Порошенко выиграет, это будет признано всем мировым сообществом", — заявил Карен Шахназаров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". Он с сожалением отметил, что сегодня на Украине нет пророссийских сил: "Все кандидаты — это выражение мятущейся души Украины. Я не увидел здесь никого пророссийского. Даже господин Бойко, который, на самом деле, для России — второй Кучма".

По мнению режиссера, Зеленский — ничем не лучше Порошенко. Единственный плюс Зеленского для России заключается в том, что Украина при нем начнет превращаться в парламентскую республику.

Результат этих выборов далеко не определен: у Порошенко сохраняются очень большие шансы выиграть. "Я не говорю однозначно, что Порошенко выиграет. Но вероятность этого очень велика!", — заключил Шахназаров.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Второй тур пройдет 21 апреля. В нем примут участие лидер первого тура Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.