Кремль требует разъяснений, почему у россиян нет денег на обувь
Дмитрий Песков требует разъяснений. Пресс-секретарь президента России не понял, откуда у Росстата информация, что россиянам не хватает денег на обувь. Данные о том, что у трети российских семей нет денег на приобретение обуви по сезону, были опубликованы Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Песков затруднился прокомментировать эти цифры, сообщает РИА Новости. "Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных", — признался пресс-секретарь Владимира Путина.
Росстат опубликовал на своем сайте данные Комплексного наблюдения условий жизни населения за 2018 год. Исходя из данных исследования, более 53 процентов российских семей не могут заменить пришедшую в негодность самую простую мебель, и почти 53 процента российских домохозяйств не могут справиться с неожиданными тратами, к которым относятся расходы на срочный ремонт жилья, срочные медицинские расходы или замена предметов длительного срока использования.
По данным проведенных исследований, у 21,1 процента российских семей нет возможности употреблять фрукты в любое время года, 11 процентов домохозяйств не могут оплачивать жизненно необходимые важнейшие лекарства, а 35,4 процента не могут покупать каждому члену семьи две пары удобной и подходящей по сезону обуви – по одной на каждый сезон.
Только 0,3 процента россиян могут "свести концы с концами". Очень легко и легко справляются с покупкой необходимого три процента, а сравнительно легко – 17,3 процента россиян. С затруднениями сводят концы с концами 79,5 процента российских семей. Среди них небольшие затруднения при этом испытывают 35,4 процента опрошенных, затруднения испытывают 29,5 процента, а 14,6 процента респондентов сталкиваются при сведении дебета с кредитом с большими затруднениями.
Новый глава Федеральной службы государственной статистики России Павел Малков в марте 2019 года сообщил о переходе ведомства к новой методологии оценки доходов населения, а также приостановке публикации ежемесячных данных об этом. Реальные располагаемые доходы населения России в январе 2019 году упали на 1,3 процента в годовом выражении, отмечал ранее Росстат, а пенсии за 2018 год похудели в реальном исчислении на 2,4 процента.
До 1 апреля все российские чиновники сдали декларации о доходах за 2018 год. Эти данные станут известны позже, но известно, что за 2017 год Владимир Путин задекларировал доход в размере 18 миллионов 728 тысяч 268 рублей. Заработок пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова в 2017 году составил 14 миллионов 342 тысяч 661 рубль против 12,8 миллиона рублей в 2016 году.
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