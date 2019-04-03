Новейший российский военный транспортник доработают примерно за год

Доработка новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В займет около 8-10 месяцев. У заказчика есть ряд претензий, например, к грузоподъемности самолета, рассказал агентству "Интерфакс" собственный источник, знакомый с ситуацией.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что создание Ил-112В идет трудно. Впрочем, для проекта, который строится буквально с нуля, это нормально.

Новейший российский транспортник поднялся в воздух 30 марта 2019 года. Полет прошел успешно, заявили в компании "Ильюшин".

Ил-112В – военно-транспортный самолет, который должен заменить в российских ВКС устаревший грузовик Ан-26. Разработчики утверждают, что Ильюшин должен превзойти Антонова на 30-40%.

Грузоподъемность Ил-112В достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час. Производитель уверен, что новый самолет станет серьезным конкурентом для всех существующих машин этого класса.