Ворота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу

Сотрудник Росгвардии пострадал, прищемив ногу закрывающимися металлическими воротами возле здания Генеральной прокуратуры в Москве.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в правоохранительных органах столицы, опровергнув сведения, что ЧП произошло в результате падения металлических ворот.

По словам собеседника агентства, боец Росгвардии попытался ногой остановить закрывающиеся ворота, но не учел расположение датчика, останавливающего их движение и его, в итоге придавило.

В результате пострадавший был направлен в Институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где росгвардейцу оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он покинул больницу.