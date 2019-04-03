Британские истребители сопроводили российских стратегов

Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Боевые машины поднялись в воздух с шотландского аэродрома Лоссимут, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на авиационные мониторинговые ресурсы.

29 марта произошел аналогичный случай. Два истребителя-бомбардировщика Tornado GR4 ВВС Великобритании вылетели для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Также в воздух поднялся танкер Voyager. По данным журналистов, самолеты ВКС РФ двигались вдоль побережья островного государства на расстоянии около 95 километров от границы.