25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье

Mercedes-Benz начинает работать в России: в Подмосковье открылся новый завод, где будут выпускать 25 тысяч машин в год. В церемонии открытия участвовал Владимир Путин. Президенту продемонстрировали все этапы сборки, в том числе и процесс, который рабочие называют "свадьбой", когда ходовую часть соединяют с кузовом. По случаю торжественного дня Владимир Путин расписался на капоте новенького седана.

Mercedes разместил в Подмосковье полный цикл сборочного производства. Ради удобства под одной крышей организовали огромный цех. А на этом участке сваривают кузовные детали с использованием новейших роботов, но не обходится и без ручной работы — операторы используют сварочные клещи.

Как устроено производство, показывают президенту. Владимир Путин осматривает конвейерную линию. Она смонтирована по принципу гибкой сборки по технологии "Индустрия 4.0" — это когда можно собирать одновременно несколько автомобильных платформ на одной линии. На участке, где испытывают готовые автомобили, Путин успевает пообщаться с работниками. В основном это местные жители Солнечногорского района Подмосковья.

Вместе с руководителями компании и профильными министрами правительств России и Германии Владимир Путин участвует в торжественной церемонии открытия нового завода.

"Компания Mercedes, я уверен — мы будем делать для этого все, будем помогать нашим партнерам — не будет разочарована в том, как идет работа и бизнес в России. Вы знаете, что и я, и многие мои коллеги пользовались и до сих пор пользуются автомобилями Mercedes, которые зарекомендовали себя как автомобили высшего качества во всем мире", — заявил президент России Владимир Путин.

"Мы видим огромный потенциал российского авторынка и огромные возможности. 19 миллиардов рублей инвестиций — один из первых наших шагов. Этот проект — яркое свидетельство германо-российского партнерства", — отвечает Дитер Цетше, председатель правления концерна Daimier AG, глава подразделения Mercedes-Benz Cars.

Российский завод Mercedes сможет выпускать до 25 тысяч автомобилей в год.