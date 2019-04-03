Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы продлил арест Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого до 25 сентября. На этой мере настаивало следствие.

В Пресненском суде столицы прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому. Защита настаивала на смягчении меры пресечения, но суд принял сторону следствия и оставил футболистов под стражей до 25 сентября.

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева запланировано на 9 апреля. Оно также пройдет в закрытом режиме.