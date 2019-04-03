Зеленский готов встретиться с Порошенко на крупнейшем стадионе Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский согласился провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко. При этом лидер предвыборной гонки выставил главе государства ряд условий, одно из которых – дебаты должны на крупнейшем стадионе страны "Олимпийском".

Владимир Зеленский выпустил ролик с обращением к Петру Порошенко."Вы звали меня на дебаты и думали, что я убегу. Но я — не вы, уклонившийся от дебатов 2014", — заявил Зеленский. Победитель первого тура согласился провести дебаты с Порошенко, но местом встречи должен стать самый большой стадион Украины – "Олимпийский" (ранее "Республиканский").

"Я принимаю ваш вызов. Дебаты должны пройти на стадионе "Олимпийский", и их должны транслировать все каналы. Перед ними кандидаты должны пройти медицинское обследование, чтобы среди них не было ни алкоголиков, ни наркоманов. Вам придется вступить в дискуссию не с марионеткой Коломойского, не шоуменом и не с клоуном, а кандидатом, которому отдали голоса треть избирателей. Даю вам 24 часа на раздумья", — заявил Владимир Зеленский.