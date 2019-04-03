Путин и Токаев обсудили стратегические проекты двух стран

Строительство атомной электростанции российского дизайна в Казахстане, открытие центров по обслуживанию военной техники, создание космического ракетного комплекса "Байтерек" — это лишь некоторые темы, которые в Кремле Путин обсудил с новым президентом Казахстана Токаевым. Визит в Москву стал для него первым с момента вступления в должность.

29 лет казахстанский борт № 1 возил Нурсултана Назарбаева. И вот новый президент и его первая поездка за рубеж — Касым-Жомарт Токаев совершает знаковый исторический визит в Москву.

Визит официальный, но по всему видно — принимают дорогого гостя. Переговоры в Кремле в Зеленой гостиной, которую открывают по особым случаям. Двери распахивает почётный караул.

"Я хочу вас поздравить со вступлением в должность главы государства. Вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли. Безусловно, мы не просто партнеры, мы ближайшие союзники", — сказал Владимир Путин.

"Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за ваши поздравления. Хотел бы передать привет и наилучшие пожелания от нашего первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я буду делать все возможное для того, чтобы, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами", — ответил казахский лидер.

Человек, которому можно доверить управление Казахстаном — так о Токаеве, уходя в отставку высказался Нурсултан Назарбаев. Последние 6 лет он возглавлял национальный парламент. В политику пришёл с дипломатической службы. Учился в МГИМО, работал в советском посольстве в Китае, долгие годы занимал пост министра иностранных дел Казахстана.

Он тот, кто формировал внешнеполитический курс своей страны, тот, кто строил и укреплял российско-казахстанские отношения.

"Начинали с малого, можно сказать. Я сам помню, участвовал в подготовке договора 1992 года. И от этого договора мы перешли к союзническим отношениям между нашими странами. Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства", — рассказал Токаев.

Со временем сотрудничество только расширяется. Сейчас Россия и Казахстан партнеры в ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс.

Именно с нашей страной у Казахстана самая протяженная граница, самые тесные торговые связи, а ещё там проживает без малого пять миллионов русских.

Перевод на казахский — формальность протокола. И делегация, и президент Токаев говорят на русском. Больше 70 тысяч казахов учатся в российских вузах.

"В проработке планы создания в Казахстане новой российской школы и университета. На рассмотрении находится вопрос учреждения филиала российского центра науки и культуры в Алма-Ате", — отметил президент РФ.

450 межгосударственных и межправительственных документов действуют между Россией и Казахстаном. Сегодня подписаны ещё несколько. Отечественный Минпромторг договорился с соседями о кооперации. Возможно будут строить новый 40-местный самолёт. Российско-чешско-казахстанский проект.

"Потребность в таком типе самолетов большая, с учетом выхода из эксплуатации Ан-24, Ан-26", — рассказал Денис Мантуров, министр промышлености и торговли России.

"Байконур" — еще одна неизменная тема, о которой говорят на российско-казахстанских встречах. В прошлом году продлён договор аренды космодрома до 2050 года. Сегодня договорились о газификации города, а значит газ для жителей станет дешевле.

"На казахстанском рынке присутствует свыше 6 тысяч компаний с российским капиталом. Среди наиболее значимых проектов с участием инвесторов из России производство минеральных удобрений, предоставление теле, телекоммуникационных услуг, добыча руд, цветных металлов. Наши компании успешно работают в топливно-энергетической сфере. Газпром бесперебойно поставляет казахстанским потребителям газ", — подчеркнул Путин.

Встречи на высшем уровне регулярные и частые до 15 раз в год. Похоже со сменой президента Казахстана традиция продолжится. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев увидятся снова в конце мая, чтобы отметить пятилетие со дня создания ЕврАзЭс.