Тема:
Смена власти в Казахстане 51 минута назад
Путин и Токаев обсудили стратегические проекты двух стран
Строительство атомной электростанции российского дизайна в Казахстане, открытие центров по обслуживанию военной техники, создание космического ракетного комплекса "Байтерек" — это лишь некоторые темы, которые в Кремле Путин обсудил с новым президентом Казахстана Токаевым. Визит в Москву стал для него первым с момента вступления в должность.
29 лет казахстанский борт № 1 возил Нурсултана Назарбаева. И вот новый президент и его первая поездка за рубеж — Касым-Жомарт Токаев совершает знаковый исторический визит в Москву.
Визит официальный, но по всему видно — принимают дорогого гостя. Переговоры в Кремле в Зеленой гостиной, которую открывают по особым случаям. Двери распахивает почётный караул.
"Я хочу вас поздравить со вступлением в должность главы государства. Вы сами многое сделали для того, чтобы на такой уровень были подняты контакты между Россией и Казахстаном. Конечно, это прежде всего заслуга первого президента Казахстана, но вся команда работала на эту цель, и мы многого добились, многого достигли. Безусловно, мы не просто партнеры, мы ближайшие союзники", — сказал Владимир Путин.
"Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, за ваши поздравления. Хотел бы передать привет и наилучшие пожелания от нашего первого президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Я буду делать все возможное для того, чтобы, чтобы укреплять достигнутый потенциал дружбы между нашими народами", — ответил казахский лидер.
Человек, которому можно доверить управление Казахстаном — так о Токаеве, уходя в отставку высказался Нурсултан Назарбаев. Последние 6 лет он возглавлял национальный парламент. В политику пришёл с дипломатической службы. Учился в МГИМО, работал в советском посольстве в Китае, долгие годы занимал пост министра иностранных дел Казахстана.
Он тот, кто формировал внешнеполитический курс своей страны, тот, кто строил и укреплял российско-казахстанские отношения.
"Начинали с малого, можно сказать. Я сам помню, участвовал в подготовке договора 1992 года. И от этого договора мы перешли к союзническим отношениям между нашими странами. Мы хорошо понимаем, что такое союзнические отношения и вытекающие отсюда обязательства", — рассказал Токаев.
Со временем сотрудничество только расширяется. Сейчас Россия и Казахстан партнеры в ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭс.
Именно с нашей страной у Казахстана самая протяженная граница, самые тесные торговые связи, а ещё там проживает без малого пять миллионов русских.
Перевод на казахский — формальность протокола. И делегация, и президент Токаев говорят на русском. Больше 70 тысяч казахов учатся в российских вузах.
"В проработке планы создания в Казахстане новой российской школы и университета. На рассмотрении находится вопрос учреждения филиала российского центра науки и культуры в Алма-Ате", — отметил президент РФ.
450 межгосударственных и межправительственных документов действуют между Россией и Казахстаном. Сегодня подписаны ещё несколько. Отечественный Минпромторг договорился с соседями о кооперации. Возможно будут строить новый 40-местный самолёт. Российско-чешско-казахстанский проект.
"Потребность в таком типе самолетов большая, с учетом выхода из эксплуатации Ан-24, Ан-26", — рассказал Денис Мантуров, министр промышлености и торговли России.
"Байконур" — еще одна неизменная тема, о которой говорят на российско-казахстанских встречах. В прошлом году продлён договор аренды космодрома до 2050 года. Сегодня договорились о газификации города, а значит газ для жителей станет дешевле.
"На казахстанском рынке присутствует свыше 6 тысяч компаний с российским капиталом. Среди наиболее значимых проектов с участием инвесторов из России производство минеральных удобрений, предоставление теле, телекоммуникационных услуг, добыча руд, цветных металлов. Наши компании успешно работают в топливно-энергетической сфере. Газпром бесперебойно поставляет казахстанским потребителям газ", — подчеркнул Путин.
Встречи на высшем уровне регулярные и частые до 15 раз в год. Похоже со сменой президента Казахстана традиция продолжится. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев увидятся снова в конце мая, чтобы отметить пятилетие со дня создания ЕврАзЭс.
Ранее по теме
-
Стало известно, какие документы не придется менять жителям переименованной Астаны10 суток назад
-
Подписан указ о переименовании Астаны в Нур-Султан11 суток назад
-
Путин поговорил с Токаевым и Назарбаевым12 суток назад
-
Мэр столицы Казахстана: жители Нур-Султана останутся астанчанами13 суток назад
-
Астана vs. Нур-Султан: в столице Казахстана подрались сторонники и противники переименования13 суток назад
-
В Казахстане впервые в истории сменился президент14 суток назад
Сейчас
Мэр Евпатории задержан
Картина дня
-
Умер актер Алексей Булдаков
- Кокорин и Мамаев останутся под стражей
- В США приготовили новые санкции против России
- Мэра Евпатории задержан
- орота Генпрокуратуры прищемили ногу росгвардейцу
Самое читаемое
-
Банда корейцев крала и продавала на мясо домашних собак в Москве
- Следствие: курсантов могли заразить червями умышленно
- "Ведьма" над Донбассом: ополченцы уничтожили украинскую националистку
- Экс-бойфренд выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн рублей
- Названа причина смерти Алексея Булдакова
- Многодетная мать оказалась садисткой и сутенершей
Телеканал "Россия"
-
Юлиан плюс Анастасия: на свою восьмую свадьбу певица пришла в черном
- "Годунов": историческое путешествие с лучшими артистами современности
- В гостях у Лаймы: самое откровенное интервью
- Николай Басков ошеломил зрителей уникальным шоу. Эксклюзив!
Вести.Экономика
-
Криптовалюты начинают вторую жизнь?
- Опиумные войны наоборот: США блокируют ввоз опиоидов из Китая
- Что не так в новостях о сделке Китая и США?
- Топ-10 регионов России, популярных у иностранных туристов
- Пакистан и Афганистан - новая горячая точка Большой игры
Вести.Hi-tech
-
Названа самая популярная марка смартфонов в России
- Apple заявила об отказе от выпуска зарядной станции AirPower
- Художник открыл портал в самую недоступную часть YouTube
- VPN-провайдеры начали уходить из России
- Глава Epic Games намекнул, во что превратится Fortnite
Авто.Вести.Ru
-
В России открылся первый завод Mercedes-Benz
- Первый обзор и тест-драйв новой Toyota RAV4 (видео)
- В России будут продавать автомобили новой марки из Вьетнама
- Официально представлен новый Ford Kuga (но в Россию он не приедет)
- "Заряженная" Lada Granta Sport: первые фотографии
Недвижимость
-
Петербуржец поскользнулся на тротуаре и отсудил полмиллиона
- Как улучшить жилищные условия: апартаменты для жизни и однушка на сдачу
- Солнечные лучи стали причиной пожара
- Мужчина превратил квартиру в берлогу викинга
- Чем опасны бассейны в отелях
- Пара из США отказалась от современности и переехала в XIX век
Вести.Медицина
-
Новое парализующее заболевание распространяется среди детей
- Сахар спасет от респираторных заболеваний
- Как спорт заставляет нас набирать вес и что с этим делать
- Регулярное использование зубной нити снижает риск развития рака
- Какой овощ загрязнен пестицидами больше остальных? Ученые знают ответ
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Всенародно любимый и невероятно достоверный: ушел из жизни Алексей Булдаков
- 25 тысяч автомобилей в год: Путин открыл завод Mercedes-Benz в Подмосковье
- Дачная война: в Подмосковье два товарищества не могут поделить одну дорогу
- В Алабине начались тренировки к параду 9 мая
- В Московском зоопарке пополнение сразу в двух семействах редких животных
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Магнитное поле Солнца оказалось в десять раз сильнее
- Психологи дали совет, как улучшить настроение всего за 12 минут
- Красное и переработанное мясо опасно в любых количествах
- Сначала черви, потом люди: найден способ продлить молодость и жизнь на 50%
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Культура"
-
В новом выпуске "Белой студии" – Андрей Макаревич
- Новости 41-го Московского международного кинофестиваля
- Рэйф Файнс - о фильме "Нуреев. Белый ворон"
- Интервью с Сергеем Безруковым
Москва 24
-
Полярное вторжение. Москвичей предупредили о похолодании
- Учительницу вынудили уйти из школы за фото в купальнике
- В московской школе девочка ударила одноклассницу ножом в живот
- Рабочий, своровавший кабель правительственной связи у Кремля, прыгнул в реку
- 14-летний сын Рыжего Тарзана заявил, что отец избил его