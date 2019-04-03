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3 апреля 201920:46 Александр Ревунов

Под Воронежем учитель технологии обжег утюгом 12-летнего мальчика

Следственный комитет начал проверку ЧП в школе под Воронежем, где учитель технологии обжег паром из утюга 12-летнего мальчика. Ребенок получил ожоги первой и второй степени, его родители обратились в полицию, а педагог уволился по собственному желанию. В школе инцидент называют вопиющим и объясняют нервным срывом. Почему учитель с 30-летним стажем не мог справиться с дисциплиной в 5-м классе и как взялся за утюг — выяснял.

"Преподаватель технологии, нанес моему ребенку телесные повреждения. Приложил горячий утюг к спине моего сына, подержал несколько секунд и спустил остатки пара, что повлекло за собой ожог".

Вначале Илья не хотел говорить маме, откуда у него эти ожоги. Но в итоге рассказал, как все произошло.

"Потом прижал к левой ноге, я продумал уже все. Но мне было больно. И он ушел, потом вот там гладильная доска была, он взял ее и ударил меня по голове", — говорит ребенок.

У пятиклашек должен был быть урок обществознания. Но учитель заболел. Заменял трудовик. Дети шумели, на замечания не реагировали. Педагог с 30-летним стажем вышел из себя.

"Что что-то случилось, с нервной системой. Я не понимаю. Я не думал, что обожгу. Я просто пошутить хотел".

После того, как родители обожженного мальчика обратились в полицию, Виктор Величкин решил загладить историю с утюгом, по телефону. Он назвал произошедшее шуткой.

Коллеги теперь уже уволенного учителя технологии в недоумении. Отзываются о нем как о профессионале. Заслуженный педагог, его воспитанники побеждали на олимпиадах. Поделки из дерева украшают даже кабинет директора.

Пару дней назад Величкин уволился и из соседнего интерната, где работал на полставки.

Это дом бывшего учителя труда Виктора Величкина. По нему видно, что хозяин умеет работать руками. Добротное здание, фигурный забор, на почтовом ящике по дереву вырезана фамилия владельца. Хозяин подворья от журналистов прячется. Соседи говорят, не видели его с неделю.
Кроме мамы Ильи Филиппова, никто из родителей его одноклассников в правоохранительные органы не обратился. Как именно дети вели себя на уроке, пока неясно. Камер наблюдения в кабинете нет.

Эксперты ни в коем случае не оправдывают случай в воронежской школе, но говорят, что учителя часто также бывают загнаны в угол. А четкой системы воздействия на зарвавшихся подростков нет.

"Послать учителя, — это вообще не вопрос. И никаких прав у учителя по этому поводу нет. Выгнать практически нельзя. Выгнать за дверь нельзя, и так далее и так далее", — говорит заслуженный учитель России Сергей Казарновский.

В YouTube десятки роликов. Ученики срывают уроки, издеваются над учителями, хамят. Уже звучат предложения кроме психолога ввести в школах должность рефери — посредника в конфликтах между педагогами и учениками.

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