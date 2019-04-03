"Локомотив" разошелся ничьей с "Ростовом" в Кубке России

На московском стадионе "РЖД Арена" состоялся первый матч полуфинала Кубка России между столичным "Локомотивом" и "Ростовом". Команды не смогли выявить победителя и завершили поединок вничью – 2:2.

Счет в матче был открыт гостями из Ростова-на-Дону, когда они разогнали контратаку, а автором гола стал Роман Еременко. Железнодорожники не стушевались и нашли ответ в виде гола Антона Миранчука, поразившего ворота "желто-синих" со штрафного.

А спустя 15 минут подопечные Валерия Карпина получили право на пенальти в результате просмотра VAR, который впервые использовался на матчах российских футбольных турниров. Ивелин Попов был точен с 11-метровой отметки. Едва ростовчане отпраздновали гол, как тут же получили мяч в ответ – свои ворота поразил Иван Новосельцев.

На этом команды и разошлись. Теперь соперники сыграют ответный поединок уже на стадионе "Ростова". Игра состоится 24 апреля на стадионе "Ростов Арена".