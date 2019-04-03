Польский суд встал на сторону россиянина и его детей, бежавших от шведского правосудия

Дети должны остаться с отцом. Сегодняшнее решение варшавского районного суда — о судьбе россиянина Дениса Лисова и трёх его дочерей. Двое суток за этой историей следили сразу несколько стран, потому как в дело одной семьи оказались замешаны Швеция, Польша и Россия.

Расскажем по порядку. Отца с дочерьми задержали в Варшаве, в аэропорту. Пытался улететь в Москву. Однако дети значились в розыске, причем — по запросу скандинавских властей. Дальше стало известно, что из Швеции в Польшу Лисов приплыл на пароме. После задержания — сразу попросил убежища. Повод — ювенальная юстиция. Которая, по словам россиянина, угрожает его семье.

Оказалось, что шведские органы считают, что Лисов воспитывать дочерей не в состоянии. Поэтому их у него забрали — и передали приемным родителям. И тут нюанс — для русских детей, как нарочно, подобрали семью мусульман. А точнее — беженцев из Ливана.

Так что, в Варшаве представители Швеции пытались вмешаться в судебный процесс. Дело также на контроле у российского посольства. Суд пока постановил, что "отец не представляет угрозы", однако, это решение — временное.

История их семьи может стать если не книгой, то пособием для тех, кто собирается уезжать за границу. Семья из Хабаровска с одним ребенком отправилась в далекую Швецию, в деревню Тьоребуда. В поисках лучшей жизни. Разница менталитетов оказалась не так важна. Различие в законодательстве, в ювенальной юстиции – вот, в чем проблема.

"Зачастую законодательство очень сильно регламентирует эти отношения, и любой повод от звонка со стороны врача, педагога, это повод для того, чтобы сотрудник социальной службы приехал на этот адрес", — пояснил Алексей Аксенов, адвокат.

Трудно представить, чтобы жена, вызвавшая полицию в России, а потом забравшая заявление, сразу оказалась лишена родительских прав, а муж – возможности жить с детьми под одной крышей. Друзья семьи в Швеции уверяют, случайная ссора в тихой спокойной семье вдруг стала поводом для того, чтобы забрать детей навсегда и отдать их другой тоже иммигрантской семье.

"Жена психанула, позвонила в полицию, с психа женщина может сделать, что хочешь, и они за это взялись. Понимаете, это очень хорошая семья, официального проживания нет, работы на тот момент нет, очень хорошая ситуация, чтобы на них налечь", — рассказывает Анастасия Слепова, знакомая семьи Лисовых.

Они уезжали в Швецию с одним ребенком, там появились еще двое. Но гражданство ни родители, ни дети, даже по праву рождения, не получили. Оказалось, в Швеции это не так легко, как ожидали. Возможно. Сотрудники соцслужб, имеющие колоссальные полномочия, решили, что в семье иммигрантов с Ближнего Востока, с другой культурой, религией – детям может быть лучше. Как настоящая мама, Татьяна слишком скучала по детям, и потому пробовала их вернуть

Представить эту картину сложно. Мать к детям больше не пускали, ей запретили после попытки их вернуть, а отцу — разрешали приезжать в ливанскую приемную семью лишь несколько раз в месяц. Оказалось, что главная причина изъятия — невозможность содержать детей. Официальной работы у кровных родителей не было.

"Недостаток заботы о них или иные обстоятельства угрожают здоровью и развитию. Формулировка очень и широкая. Это просто может быть ситуация, которая касается объективных причин, материальных, которые социальный работник сочтет опасной", — отмечает Анна Швабауэр, адвокат, эксперт Общественного Уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ссора родителей, заболевание ребенка или увольнение с работы и, конечно, жалобы соседей. Оснований для лишения родительских прав очень много. Скандинавские страны одни из первых в мире стали соблюдать права детей. Задумка казалась хорошей. Правда, в истории семьи Лисовых, забыли спросить мнение детей. Польский суд его услышал. Вопрос теперь в другом. Отец хотел в Россию. А теперь будет жить с детьми в Варшаве. А это значит, новые уроки выживания и освоения культуры.