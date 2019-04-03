Карякин ничьей завершил партию с Грищуком на турнире в Азербайджане

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью со своим соотечественником Александром Грищуком в четвертом туре шахматного турнира имени Гашимова, проходящего в Азербайджане.

Карякин проводил встречу белыми фигурами. Среди прочих результатов дня отметим ничью действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена и болгарина Веселина Топалова.

Ничейными результатами завершились партии китайца Диня Лижэня и индийца Вишванатана Ананда, голландца Аниша Гири и Теймура Раджабова из Азербайджана, чеха Давида Наварро и еще одного представителя Азербайждана Шахрияра Мамедьярова.

Таким образом, после четырех туров Карслен сохранил первую строчку, набрав три очка. Его преследователями являются Карякин и Лижэнь, в активе которых по 2,5 балла. У Грищука, как и у остальных шахматистов – по 1,5 очка. Они замыкают таблицу турнира.