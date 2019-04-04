Ливийский Триполи привел свои войска в состояние готовности

В Триполи исполняющий функции главы государства Президентский совет Ливии объявил о приведении всех своих вооруженных формирований и силовых структур в состояние всеобщей боевой готовности.

Премьер-министр признанного международным сообществом Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж заявил, что приведение в состояние готовности вооруженных сил и силовых структур необходимо для противодействия направленным на дестабилизацию безопасности угрозам, передает ТАСС.

Ранее днем Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о переброске своих воинских частей в западный регион Ливии для того, чтобы "очистить его от террористов". О том, какие конкретно задачи поставлены перед военными, не сообщается. Нет информации и о том, намерены ли войска идти на Триполи, где заседает Президентский совет Ливии.