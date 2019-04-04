"МанСити" сместил "Ливерпуль" с первой строчки АПЛ

В среду, 3 апреля, на туманном Альбионе состоялись вынесенные матчи английской премьер-лиги по футболу. "Манчестер Сити" на домашнем стадионе встречался с "Кардифф Сити" и одержал победу со счетом 2:0.

Победу "горожанам" принесли голы в исполнении Кевина Де Брейне и Лероя Сане. Благодаря успеху, добытому в родных стенах, подопечные Хосепа Гвардиолы вернули себе первую строчку в таблице. Теперь у "Сити" 80 очков. "Ливерпуль" с 79 баллами сместился на второе место.

"Тоттенхэм Хотспур" проводил свой первый матч на своем новом стадионе. Дебютной встречей в новом доме "шпор" стал матч против земляков из "Кристал Пэлас", который ознаменовался сухой победой со счетом 2:0. Голы забивали Сон Хен Мин и Кристиан Эриксен. "Тоттенхэм" набрал 64 очка и поднялся на третье место.

И, наконец, также в Лондоне "Челси" принимал "Брайтон". "Синие" оказались столь же негостеприимными и нанесли гостям с юга Англии разгромное поражение со счетом 3:0. Победу столичному клубу принесли голы Оливье Жиру, Эдена Азара и Рубена Лофтус-Чика. Теперь у "Челси" 63 очка, благодаря чему он сместил "Манчестер Юнайтед" на шестую, а сам поднялся на пятую строчку АПЛ.