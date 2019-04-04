Павлюченкова пробилась в 1/4 финала турнира в Монтеррее

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала четвертьфиналисткой турнира в мексиканском Монтеррее. В рамках второго круга соревнования 33 ракетка мира не испытала проблем, одержав сухую победу над сербкой Йованой Йорович.

Павлюченкова не отдала сопернице из Сербии ни одного гейма, выиграв по итогам двух сетов со счетом 6:0, 6:0. Победа россиянкой была достигнута за 52 минуты игрового времени.

Следующей соперницей Павлюченковой, посеянной в Монтеррее под третьим номером, станет победитель пары Виктория Азаренко (Белоруссия) – Зарина Дияс (Казахстан). Общий призовой фонд турнира составляет почти 227 тысяч долларов.