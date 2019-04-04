ДТП в Подмосковье: водитель мог уснуть за рулем

Шесть человек погибли в ДТП в Подмосковье. Об этом сообщают в главном управлении МЧС по Московской области.

Авария произошла на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в районе Домодедова. По предварительным данным МВД, водитель микроавтобуса "Мерседес" врезался в фуру "Скания", которая стояла на обочине.

Микроавтобус загорелся, его тушили проезжавшие мимо водители и прибывшие сотрудники ДПС, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ДТП погибли 6 пассажиров микроавтобуса: 4 мужчины и 2 женщины. Пострадали 2 человека, в том числе – девочка 8 лет, которая с тяжелыми травмами доставлена в центральную районную больницу города Домодедово. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

По одной из версий, водитель микроавтобуса мог уснуть за рулем.

На месте происшествия работают около 40 человек и более 10 единиц спецтехники. Обстоятельства происшествия выясняются.