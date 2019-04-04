Рынок труда переполнен продавцами и водителями

Профессии водителя и продавца стали самыми массовыми на российском рынке труда. Об свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики за 2018 год. Сейчас на рынке в этих профессиях заняты 8,2 и 9,7 миллиона человек соответственно.

По словам руководителя пресс-службы сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru Сергея Денисенко, найти работу представителям этих профессий несложно, поскольку текучка кадров в них достаточно высока. Рынок также перенасыщен кассирами, официантами, поварами, охранниками, грузчиками, курьерами и операторами колл-центра.

Как сообщил Денисенко News.ru, на вакансии курьеров, грузчиков, операторов колл-центра, продавцов компании готовы рассматривать кандидатов с минимальным опытом или без такового. На такие должности часто идут студенты в качестве подработки, в отличие от такие профессий, как водители и охранники, где все же требуется определенный опыт или навыки.

Согласно исследованиям Rabota.ru, средняя зарплата водителей такси в Москве достигает 100 тысяч рублей, официантов и поваров — 50-60 тысяч рублей, охранников — 40 тысяч рублей.

Среди специалистов более высокой квалификации наибольшая часть приходится на сферу образования — преподаватели вузов, школьные учителя. Затем идет сфера обслуживания и торговли, охраны граждан и собственности.

Довольно большую часть рынка труда составляют квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта. Далее следует профессиональная группа операторов производственных установок и машин, сборщиков и водителей. И многочисленную группу представляют специалисты среднего уровня квалификации — средний специальный персонал по экономической и административной деятельности, большинство из которых — офисные работники.