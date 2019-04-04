Многодетным семьям снизили налоги

В четверг Госдумой РФ принят закон, который позволяет многодетным семьям уже в этом году воспользоваться налоговыми льготами на имущество и землю, передает "Интерфакс".

Предлагается распространить уже действующее для жилой недвижимости ограничение на рост налога, исчисляемого по кадастровой стоимости, на земельный налог.

"Земельный налог для граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, даже если кадастровая стоимость земли выросла в цене. Эта норма будет распространяться на налоги, которые людям будет необходимо заплатить за 2018 год. Так, россияне уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы предлагаем дополнительно освободить от налога на имущество по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого растущего в многодетной семье ребенка. Таким образом, если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15 метров", — отметил спикер.

Он подчеркнул, что многодетные семьи будут иметь право на вычет "шести соток" при определении налоговой базы по земельному налогу. Все льготы будут распространены на налоги, начисляемые за 2018 год.