Для русскоязычного населения Украины готовят роль пушечного мяса

Из русскоязычного населения Украины хотят сделать пушечное мясо – только это сейчас и позволительно в патриотической Украине, какой видят ее сторонники Петра Порошенко. Так политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая требует отправить в тюрьму кандидата в президенты Владимира Зеленского, обратившегося к своим избирателям на русском языке.

Корнилов отметил, что в словах Фарион пропущена одна очень важная деталь: на территории нулевой зоны между Украиной и Россией, где защищают интересы ее страны, в основном, тоже русскоязычные люди.



Другой эксперт программы "Кто против?" Гия Саралидзе считает, что Фарион и другие сторонники Петра Порошенко выбрали тактику устрашения. Они специально выпускают видеоролики, которыми хотят запугать украинских граждан. Но публикацией этого ролика приверженцы действующего главы государства еще и сильно подставятся, ведь команда Владимира Зеленского — хорошие КВНщики, и отвечать на это будут очень остро.