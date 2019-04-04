"Ларису Ивановну хочу": в "Прямом эфире" вспоминают Данелию и юмор его фильмов

Днем 4 апреля пришла трагическая новость: на 89-м году ушел из жизни легендарный режиссер Георгий Данелия, который снял фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа. "Я шагаю по Москве", "Не горюй!", "Кин-дза-дза", "Мимино", "Афоня", "Осенний марафон" и другие его киноленты любят и пересматривают миллионы телезрителей.

В последнее время Георгий Данелия тяжело болел.

Вечером 4 апреля в студии "Прямого эфира" собрались поклонники творчества режиссера, его коллеги, родные и друзья, чтобы вспомнить человека, имя которого неразрывно связано с историей советского и российского кинематографа, и конечно, пересмотреть снова кадры из его гениальных фильмов.

В самом начале программы Андрей Малахов показал кадры с 85-летнего юбилея режиссера, который отмечался очень скромно, в кругу близких в его московской квартире.

Показали в эфире и фрагменты из всенародно любимых фильмов, и архивные съемки Евгения Леонова, который был, по признанию Данелии, его любимым актером.

Известные артисты рассказывали забавные истории из жизни режиссера, свидетелями или участниками которых они были.

Валентина Талызина рассказала, как проходили пробы на фильм "Афоня", и о своей первой встрече с режиссером. Он не мог воспринимать жизнь серьезно, вспоминает актриса, и относился ко всему с юмором.

О его жизнелюбии и темпераменте говорили и другие гости программы, а Андрей Малахов признался, что его самая любимая и яркая цитата — "про Ларису Ивановну, которую хотят все", из фильма "Мимино".

Конечно, вспомнили в программе и "Осенний марафон". В одном из интервью Данелия рассказывал, что снимал его о себе, а к нему подходили мужчины и признавались, что это фильм о них.

О режиссере-легенде и фильмах Георгия Данелии, которые смешат и заставляют задуматься о главном в этой жизни даже десятилетия спустя после их выхода на экраны, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".

В сетке вещания телеканала "Россия 1" в ночь на 5 апреля произошли изменения: в 02.00 будет показан документальный фильм "Георгий Данелия. Между вымыслом и реальностью", а затем — картина Данелии "Не горюй!"