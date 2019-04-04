"Прогресс" побил рекорд полета к МКС

Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-11", стартовавший 4 апреля днем с космодрома "Байконур", долетел и пристыковался к Международной космической станции за рекордное время.

Как передает "Интерфакс", продолжительность полета космического "грузовика" составила 3 часа 21 минуту. Предыдущий рекорд принадлежал "Прогресс МС-09", который в июле 2018 года добрался до МКС за 3 часа 40 минут.

Абсолютный же рекорд времени полета принадлежит также отечественному кораблю — беспилотному аппарату "Космос-188", который произвел первую в мире автоматическую стыковку, причалив 30 октября 1967 года к кораблю "Космос-186" через 68 минут после старта.

"Прогресс МС-11" доставил для обитателей МКС воду и другие грузы, необходимые для ее функционирования. Сейчас там работает шесть человек – россияне Олег Кононенко (командир станции) и Алексей Овчинин, канадец Давид Сен-Жак и американцы Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кук.