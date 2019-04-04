Захарова: генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал глупое и неуместное заявление

Это не столько неуместное заявление, сколько глупое. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который поставил Иосифа Сталина в один ряд с Адольфом Гитлером и группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).

При этом Захарова подчеркнула, что не только Йенс Столтенбург, но и многие западные политики отличаются абсурдными, глупыми заявлениями, которые не имеют никакой привязки к фактологии.

"Они просто дурно образованы, — сделала вывод дипломат. Считаю, что это большой миф о качестве западного образования. Я списываю это все на дурное образование".

В Норвегии многие сгорали от стыда после заявления соотечественника, предположила Мария Захарова. Во-первых, норвежский народ высоко оценил вклад Красной Армии и руководство СССР в разгром нацистской Германии.

Мария Захарова сделала специальную образовательную ссылку для Столтенберга. Она пояснила, что 26 октября 1944 года норвежский король по радио говорил о героизации советских солдатах и Союза.

"Я надеюсь, — добавила российский дипломат, обращаясь к Столтенбергу, — он в курсе, что Красная Армия освободила этот регион, на территории Норвегии погибли более 2 тысяч советских солдат. Как можно оценить заявление человека, который руководит такой крупной структурой?"

"Если Столтенберг заботится о судьбах мира, страданием народов, то уместно вспомнить Клинтона, Солану, которые руководили бомбардировками Югославии. О них и нужно было говорить. Они пускали снаряды по мирным гражданам. И о роли НАТО и США в Ливии. Про Буша, Ирак – тоже", — продолжила Захарова на брифинге в МИД России, который транслировал телеканал "Россия 24".

В своей речи ранее генсек НАТО высказался за увеличение расходов на оборону, обосновав это наличием угроз и несовершенством окружающего мира. Попутно он упомянул, что ни Гитлера, ни Сталина, ни ИГ невозможно было остановить мирными протестами, сдержать словами или сокрушить посредством диалога.